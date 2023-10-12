Воины 92 бригады с помощью FPV-дронов уничтожили техники россиян более чем на 6 млн долларов: видео

На Бахмутском направлении фронта бойцы 92 ОШБР имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили 4 единицы техники противника: БМП-2, ОАО (КамАЗ), Танк Т-80 и САУ 2С19.

Как сообщил командир роты беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в своем Telegram-канале, рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 4 единицы техники противника FPV-дронами.

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Он показал видео работы операторов беспилотников и добавил, что общая сумма уничтоженной техники россиян составила более 6 миллионов долларов.

Федоренко проинформировал, что пораженная БМП-2 обошлась в 150 тыс. долларов. Танк Т-80 – 4 млн долларов. САУ 2с19 стоит 1,6 млн долларов. Стоимость грузовика оккупантов неизвестна.

Ранее стало известно о мощном ударе по российской секретной базе в Крыму. Вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 оккупантов, ранения получили до 20 российских боевиков.

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