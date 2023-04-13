Волонтер Василиса, оскандалившаяся комментарием о смерти военного, удалила пост, не извинившись: что о ней известно

Украинская блоггерша Василиса Мазурчук, которая сейчас находится в Ирландии, вызвала споры в обществе своими откровенными комментариями по поведению украинского бойца перед казнью его оккупантами.

Она заявила, что не видит в этой ситуации достаточного мужества, что вызвало шок среди украинцев. После шквала критики Мазурчук заявила, что не намерена удалять свою публикацию и отказывается извиняться за свои слова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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В первом посту Мазурчук писала, что бойцу перед смертью нужно было вести себя достойно, как "Уоллес в "Храбром сердце".

Скандал с Василисой Мазарчук

Видео, на котором российские оккупанты жестоко убивают украинского защитника, вызвало всеобщее возмущение в обществе, но мнения Мазурчук разозлили многих украинцев, особенно с учетом ее отсутствия в Украине в это тяжелое время.

"Господи, люди, спасибо за то, что пишете и поддерживаете. Я не собираюсь ничего удалять, потому что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Проклятия могут себе запихнуть остуды далеко", – написала Василиса.

В батальоне "Донбасс" опровергли, что эта женщина когда-нибудь у них работала и вообще имеет отношение к военному подразделению.

"Друзья, официально заявляем – данное лицо не имеет никакого отношения к БСП НГУ "Донбасс". Очень большая просьба – проверяйте информацию, прежде чем делать выводы", – говорится в сообщении.

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Дальше девушка попыталась оправдаться, мол, ее не так поняли, и пост был не с целью высмеять гибель, а о том, что нет смысла просить что-то у извергов и убийц.

Василиса Мазарчук пишет посты-оправдания

Позже она написала пост с оправданием того, что она сейчас находится не в Украине. Как она сама написала в "злом посту", уехала в Ирландию она лишь потому, что боится за детей и не хочет сидеть в подвалах во время тревог.

"Я понимаю только одну категорию людей. Тех, которые спасают детей. Потому что детям нечего делать по подвалам. Нечего делать под тревогами. Нечего делать в опасности", – написала она.

Почему Василиса Мазарчук уехала из Украины

Ранее дочь Медведчука заподозрили в фальсификации документов, и она попала в скандал в Москве.

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