Волосы в канализации: 4 способа быстрой очистки стоков в ванной

Засор в ванной комнате однозначно нельзя назвать приятным зрелищем: почистить слив в ванной от волос бывает довольно проблематично из-за накопившейся воды и ужасного запаха канализации. Чтобы избежать неприятностей, связанных с возникновением засорения и невозможностью слива воды, рекомендуем пользоваться сеточкой. Но что делать, если засор уже образовался? Мы собрали советы помогут быстро избавиться от проблемы.

Вантуз

При засорении почистить ванну от волос можно с помощью вантуза. Делается это достаточно просто:

Плотно приложите резиновую насадку к ливню, чтобы присоска полностью закрывала его.

Налейте воды в ванную так, чтобы конец насадки был погружен в воду.

В течение нескольких минут совершайте интенсивные, поступательные движения ручкой вантуза вверх-вниз.

Сантехнический трос

Заведите дома тросик – он поможет самостоятельно справиться с самыми сложными засорами без вызова сантехника на дом. Тросик представляет собой спиралевидную проволоку с ручкой. таким тросом можно прочистить трубу длиной до 9 метров.

Конец троса вставляем в ливень и медленно вращаем ручку, одновременно осторожно проталкивая инструмент вперед. трос захватывает мусор небольшими крючками и удаляет его.

Как только вы почувствовали напряжение в тросе, это значит, что на пути инструмента возникло сильное засорение.

Сдвиньте трос несколько раз назад и вперед и вытяните его полностью.

Единственный недостаток этого метода – грязная работа и очень неприятный запах. Трос можно сделать из пластиковой бутылки, но проследите, чтобы витки не были слишком тонкими, а сам пластик должен быть крепким.

Химические средства

Масс-маркет предлагает множество средств для прочистки металлических и пластиковых труб. Подбирайте порошок, концентрат, гель или жидкость в соответствии со своим бюджетом и предпочтениями. Самые популярные – "крот", "тирет", "доместос". Время действия – от 30 минут до двух часов, в зависимости от качества.

Порошок засыпают в сливное отверстие, заливают стаканом теплой воды. После времени, указанного в инструкции, пустите горячую (если именно так указана на упаковке) воду и немного подождите. Проследите, чтобы в интрукции средства значилось, что они растворяют волосы и шерсть и их можно использовать для тех или иных видов труб.

Такие препараты токсичны, поэтому работайте в резиновых перчатках и не вдыхайте пары. преимущество использования данного метода – эстетичность и отсутствие неприятного запаха.

Народные средства

Если нет возможности приобрести специальные химические растворители, можно прочистить трубу с помощью подручных средств.

Пролейте трубу кипятком. Высокая температура может растворить мыло или жир, которые скрепляют ком с волосами. Вскипятите воду в чайнике, а затем аккуратно вылейте ее в слив. Через несколько минут пролейте ванну обычной водой и посмотрите, удалось ли смыть засор.

Используйте соду и уксус . Данные вещества способны полностью разъесть мусор и скопившиеся в трубе волосы, ликвидировав засор. Сначала разогрейте трубы горячей водой. Затем высыпьте 1/3 пачки соды на сток. Через минут 15 залейте туда кипяток. Чтобы усилить эффект, вместо воды используйте уксус – половины столового стакана вполне достаточно.

. Данные вещества способны полностью разъесть мусор и скопившиеся в трубе волосы, ликвидировав засор. Сначала разогрейте трубы горячей водой. Затем высыпьте 1/3 пачки соды на сток. Через минут 15 залейте туда кипяток. Чтобы усилить эффект, вместо воды используйте уксус – половины столового стакана вполне достаточно. Раствор соды и соли . Это также эффективный метод, который поможет растворить волосы в сливе. Для этого смешайте стакан соды и соли в пропорции 1:1, затем залейте смесь крутым кипятком в сосуд 500 мл. Вылейте смесь в ливень и оставьте на ночь. Утром промойте ванную горячей водой.

. Это также эффективный метод, который поможет растворить волосы в сливе. Для этого смешайте стакан соды и соли в пропорции 1:1, затем залейте смесь крутым кипятком в сосуд 500 мл. Вылейте смесь в ливень и оставьте на ночь. Утром промойте ванную горячей водой. Кока Кола. Хотя Кола и не растворяет волосы, она вполне может удалить скопление жира и грязи на оболочке трубы. Вылейте в ванную двухлитровую бутылку газировки, а затем подождите два часа. После этого промойте слив горячей водой.

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