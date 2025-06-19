'Вопрос, кто будет подписывать документ?' - Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским, однако подверг сомнению легитимность украинского лидера как представителя, который может подписывать международные договоренности. По словам Путина, Москва якобы не отрицает возможности мирного диалога и лично не исключает встречи с Зеленским.

В то же время он подчеркнул, что по его мнению, действующий президент Украины не имеет юридического права заключать какие-либо соглашения, поскольку, как утверждает Путин, срок его полномочий вроде бы завершился. Об этом он заявил во время встречи с представителями мировых информагентств, сообщает российское пропагандистское агентство " РИА Новости ".

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"Нам не важно, кто ведет переговоры. Я даже готов повстречаться. Но когда дойдет до подписания итоговых документов, это должна сделать легитимная власть", — заявил Путин, намекая на неприемлемость Зеленского как стороны в возможных договоренностях.

Кроме того, российский президент снова озвучил свое видение украинской Конституции, утверждая, что Украина является "президентско-парламентской республикой", в которой "все органы власти формируются президентом". По его убеждению, это подвергает сомнению легитимность не только главы государства, но и всей украинской системы власти.

Ранее мы говорили, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле.

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