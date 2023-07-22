Вопрос в цене: Зеленский объяснил, почему контрнаступление продвигается медленно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно. В частности, вопрос в цене победы.

Об этом он сообщил по видеосвязи на Aspen Security Forum. Президент отметил, всегда хочется скорых побед, однако основной вопрос в цене.

"Поэтому давайте не будем буквально бросать людей под танки. Будем спланировать наше контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики и наши разведчики", – сказал Владимир Зеленский.

Также он рассказал, что первоначально начало контрнаступления ВСУ было запланировано на весну. Однако его тогда не начали из-за нехватки боеприпасов и подготовленных бригад, которые могли бы применить определенные виды вооружения. В результате задержка дала время врагу заминировать все наши земли и выстроить несколько линий обороны, что также замедлило контрнаступление.

"Это не жалоба, нам действительно не хватало оборудования для разминирования. Сейчас нам помогают, хотелось бы поблагодарить союзников: президента Байдена, Конгресса, США, наших партнеров в Европе", – пояснил Зеленский.

По его словам, Украина проявляла осторожность в наступательных действиях, потому что мы не хотели терять наших людей и оборудование. Однако вскоре наступательные действия вступят в нужный ход, ведь "мы уже проходим через минные локации и разминируем эти территории".

Президент Зеленский добавил, что верит в победу Украины, поскольку уже была освобождена часть наших территорий.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 17 июля, рассказала, что ВСУ за время наступления уволили более 30 кв.км территории на Бахмутском направлении.

Бойцы из 228-го батальона 127-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ показали, как выследили из дрона оккупантов, что на восточном направлении фронта обустраивали бетонные препятствия, их враг называет "зубы дракона". Однако наши воины взорвали вражескую строительную технику.

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