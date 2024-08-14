Воронеж массированно атаковали дроны: под ударом оказались три военных аэродрома, где размещаются истребители МиГи и Су (видео, фото)

В российском Воронеже дроны атаковали районы аэродромов Балтимор и Борисоглебск. Очевидцы жаловались на серию взрывов и несколько очагов пожаров. В частности, россияне утверждали, что военный аэродром Борисоглебск охвачен огнем, а в одно из сел перекрыто движение транспорта.

Под массированной атакой находился район военного аэродрома Балтимор, на котором базируются самолеты Су-34.

Об этом заявил губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев.

Глава Воронежской области убеждает, что силы противовоздушной обороны ликвидировали значительное количество дронов.

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Обломки якобы уничтоженных дронов во время падения, несколько повредили отдельные жилые дома, хозяйственные постройки и транспорт, спровоцировали вспышку сухой растительности, хотя распространение огня вроде бы не допустили.

Также утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. На ней базируются носители ракет "Кинжал", которыми РФ бомбит Украину – самолеты МиГ-31К. О по меньшей мере "10 прилетов" по расположению окупантов сообщили росСМИ. Местные жители заметили БПЛА над населенными пунктами Велетьма и Саваслейко. На расположенной рядом авиабазе дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний МО РФ. Расположен в 12 км северо-западнее города Кулебаки. Проезд в Саваслейку и город Кулебаки закрыт.

Російська авіабаза. Источник: Рос.ЗМІ Російська авіабаза. Источник: Рос.ЗМІ

В российском Минобороны тем временем отчитались о якобы уничтожении 117 украинских дронов и 4 ракет "Точка-У" над регионами России.

37 беспилотников и 4 ракеты уничтожены над Курскской областью, еще 37 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, 17 дронов уничтожены над Белгородской областью, 11 – над Нижегородской областью, 9 – над Волгоградской, 3 – над Брянской, 2 – над Орлов .

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

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