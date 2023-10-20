Восемь секретов красоты восточных красавиц, которые можно применять в домашних условиях

Восточные красавицы эффективно применяют рецепты природной красоты, без лишних усилий завоевывая окружающих своей природной привлекательностью. Некоторые секреты красоты легко внедрить в ежедневный уход за собой.

Об этом пишет ТСН.

Кефирные маски для волос

Нанесение кефира на волосы и выдерживание их в течение 10 минут подарит вам густые и объемные локоны. Рекомендуется использовать домашний кефир вместо магазинного из молока и закваской.

Естественная покраска

Многие восточные красавицы имеют черные волосы, достигая насыщенного цвета, используя басму или хну. Держать краску на волосах следует от 5 минут до 8 часов, а смывать обычной водой, а не шампунем.

Драгоценные масла

Арабские женщины часто используют аргановое масло для ухода за волосами, лицом и телом. Добавление нескольких капель этого масла к шампуню делает волосы послушными и гладкими. Кроме того, аргановое масло имеет высокое содержание витамина Е, способствующего здоровью кожи.

Розовая вода

Розовая вода используется как естественная альтернатива духам. Она помогает освежить кожу лица, сделать ее нежной на ощупь и снизить красноту и сыпь.

Маска из куркумы

Куркума известна своими полезными свойствами, и арабские красотки применяют маску, которую легко приготовить дома. Она включает в себя муку, молоко и куркуму, которые, смешивая, наносятся на лицо, оставляют на полчаса и затем смывают.

Лимон как средство для выравнивания тона кожи

Лимон считается лучшим средством для выравнивания кожи и придания ей сияния. Арабские женщины применяют его раз в неделю, нежно протирая половиной лимона лицо перед сном.

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Хаммам

Хаммам, традиционный арабский спа-процесс, обладает множеством полезных свойств для оздоровления организма. Он способствует улучшению кровообращения, очищению пор от токсинов, облегчению боли в суставах и уменьшению лишнего веса. Чтобы ухаживать за кожей, после хаммама можно использовать натуральный кофейный скраб.

Эти арабские и восточные секреты красоты помогают женщинам оставаться привлекательными и ухоженными натуральным путём.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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