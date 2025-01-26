Возможно ли выйти на пенсию без стажа: ответ ПФУ

Украинцы, у которых нет необходимого стажа для выхода на пенсию по возрасту или вообще никогда не работали, все же могут рассчитывать на помощь от государства. Для таких лиц предусмотрена социальная пенсия без стажа, но ее назначение возможно только при выполнении определенных условий и достижении соответствующего возраста.

Как получить минимальную пенсию без стажа

Если человеку не хватает стажа для выхода на пенсию, он может "докупить" необходимые годы или подождать до момента, когда достигнет возраста, соответствующего его стажу. Об этом пишет Униан. Для выхода на пенсию в разном возрасте требуется такое количество стажа:

60 лет – 31 год стажа.

– 31 год стажа. 63 года – 21 год.

– 21 год. 65 лет – 15 лет.

Если же человек вообще никогда не работал, он может получить социальную помощь для пенсионеров без стажа после достижения 65 лет. Сумма выплат равняется прожиточному минимуму, который в 2024 году составляет 2361 гривну.

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Как оформить социальную пенсию

Чтобы оформить социальную помощь, следует обратиться в орган соцзащиты. Необходимо подать следующие документы:

паспорт;

справку страховой стаж из Пенсионного фонда;

право на доходы на основе справок от каждого члена семьи.

Основания для отказа в социальной пенсии

Социальную помощь могут не назначить, если:

лицо работает, получает другую пенсию, сдает в аренду имущество или имеет дополнительные источники дохода;

за последние 6 месяцев кто-то из членов семьи совершил покупку или оплатил услугу стоимостью более 50 000 гривен;

в собственности лица или его семьи есть второе жилье или более одной машины;

совокупный среднемесячный доход семьи за последние 6 месяцев превышает 2361 гривну.

Пенсия для многодетных матерей без стажа

Многодетные матери, родившие пять и более детей, имеют право на досрочный уход на пенсию в 50 лет, при условии, что их страховой стаж составляет 15 лет. В стаж включается период ухода за детьми до 3-летнего возраста, если мать получала соответствующее пособие.

Если у пяти и более детей есть минимум 15 лет стажа, она может выйти на пенсию даже при отсутствии официальной трудовой деятельности. В случае отсутствия такого права может быть передано многодетному отцу.

Раньше мы рассказывали, какая категория украинцев с маленькой пенсией имеет право на доплаты.

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