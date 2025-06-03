Возможны грозы и до 30 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 4 июня

Сегодня, 3 июня, и завтра, 4 июня, по территории Украины будет проходить холодный атмосферный фронт, который станет причиной перемен в погоде. В зоне влияния фронта ожидаются грозовые дожди, местами возможен град и шквалы.

Об этом сообщает синоптик Наталью Диденко. В среду ночью (4 июня) осадки с грозами еще возможны, но днем дожди возможны лишь в отдельных регионах — в Карпатах, на Закарпатье, а также в Донецкой и Луганской областях.

На остальной территории Украины будет царить сухая погода.

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В течение дня столбики термометров будут колебаться от +23 до +27°C, а на юге и востоке страны - до +31°C.

В Киеве прогнозируется сухая и солнечная погода. Атмосферный фронт покинет столицу позади, так что воздух несколько освежится — днем ожидается +23…+24°C.

Как отмечает Диденко, в дальнейшем по всей Украине установится мягкая летняя жара: +24…+29°C, на юге и востоке, а иногда и в центральных областях — до +32°C.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что метеорологическое лето уже началось, хотя охватило пока не всю территорию Украины. Также были опубликованы первые прогнозы на июнь.

Ранее мы рассказывали, стоит ли ждать заморозков в июне в Украине.

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