Вознесение Господне: традиции, приметы и что нельзя делать на этот праздник

Вознесение Господне, которое ежегодно празднуется, является днем, когда отмечается исчезновение Иисуса Христа земли после Воскресения и его объединения с Богом. Этот праздник выпадает на 40-й день после Пасхи. В этом году – это 25 мая. Интересной особенностью является то, что Вознесение всегда приходится на четверг.

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В этот день у верующих есть возможность посетить храм для литургии и молитв. Считается, что Господь выслушивает все просьбы в этот день. Также разрешено поминать усопших и зажигать свечи за покой их душ.

Согласно церковным учреждениям, на Вознесение не назначен пост, поэтому после богослужений люди собираются за праздничным столом, чтобы насладиться специальными блюдами.

По преданию, в этот день Господь ходит по улицам в виде нищего, поэтому верующим важно проявлять милосердие. Кроме того, не стоит сорить и плевать, чтобы избежать необдуманных действий в отношении Христа.

Наши предки также обычно выпекали особое печенье, известное как "лестницы", которое, по верованию, способствовало более быстрому поднятию душ предков на небо.

В этот день также проводили гадания. Например, девушки заплетали веточки березы, чтобы узнать, выйдут ли они замуж. Если веточки не увяли в течение десяти дней до праздника Троицы, это означало наступление свадьбы в этом году.

Есть также определенные запреты и предписания на Вознесение Господне:

Запрещено сорить на улице и плевать;

Рекомендуется провести этот день в кругу семьи, избегать ссор и лайки;

Неуместно просить Бога о материальном богатстве в этот день.

Также существуют народные приметы, связанные с Вознесением:

Если погода на Вознесение хорошая, то она продлится до праздника Святого Михаила (21 ноября);

В прежние времена в этот день ожидается дождь;

Роса считается целебной, а травы сохраняют свои лечебные свойства к празднику Ивана Купала (7 июля).

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