Вознесіння Господнє: традиції, прикмети та що не можна робити на це свято

Вознесіння Господнє, яке святкується щорічно, є днем, коли відзначається зникнення Ісуса Христа землі після Воскресіння та його об'єднання з Богом. Це свято припадає на 40-й день після Великодня. Цього року – це 25 травня. Цікавою особливістю є те, що Вознесіння завжди припадає на четвер.

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У цей день віряни мають можливість відвідати храм для літургії та молитов. Вважається, що Господь вислуховує всі прохання у цей особливий день. Також дозволено поминати покійних і запалювати свічки за спокій їхніх душ.

Згідно з церковними установами, на Вознесіння не призначено посту, тому після богослужінь люди збираються за святковим столом, щоб насолодитися спеціальними стравами.

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За переказами, в цей день Господь ходить вулицями у вигляді жебрака, тому вірянам важливо проявляти милосердя. Крім того, не варто смітити та плювати, щоб уникнути необдуманих дій щодо Христа.

Наші предки також звичайно випікали особливе печиво, відоме як "драбинки", яке, за віруванням, сприяло швидшому підняттю душ предків на небо.

У цей день також проводили гадання. Наприклад, дівчата заплітали гілочки берези, щоб дізнатися, чи вийдуть вони заміж. Якщо гілочки не зів'яли протягом десяти днів до свята Трійці, то це означало настання весілля у цьому році.

Є також певні заборони і приписи на Вознесіння Господнє:

Заборонено смітити на вулиці та плювати;

Рекомендується провести цей день в родинному колі, уникати сварок та лайки;

Не доречно просити Бога про матеріальне багатство у цей день.

Також існують народні прикмети, пов'язані з Вознесінням:

Якщо погода на Вознесіння є гарною, то вона триватиме до свята Святого Михайла (21 листопада);

Дощ у цей день може передвіщати поширення хвороб та неврожаю;

Роса вважається цілющою, а трави зберігають свої лікувальні властивості до свята Івана Купала (7 липня).

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