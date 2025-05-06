Возвращаются заморозки: синоптики рассказали, какую часть Украины уже на этой неделе накроет холод

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное снижение температуры. В ряде регионов прогнозируют заморозки, осадки в виде дождя, а иногда и мокрый снег.

Об этом сообщил метеоролог Укргидрометцентра Иван Семилит. Во вторник, 6 мая, и в среду, 7 мая, большинство областей покроют кратковременные дожди.

В южных и восточных регионах возможны грозы. Ночная температура будет колебаться в пределах +8… +13°, в то время как в западных и северных областях будет прохладнее – +4… +9°. Днем столбики термометров покажут от +11 до +18 градусов. В то время на юго-востоке и востоке страны воздух прогреется до +19… +25°.

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В пятницу, 8 мая, в Украине еще больше похолодает. В Закарпатье, Прикарпатье, а также в восточных и юго-восточных регионах возможны кратковременные дожди и местами грозы. В Карпатском регионе ожидается дождь с мокрым снегом. В других частях страны существенных осадков не предполагается.

В ночное время суток воздух охладится до +1… +8°. В северных регионах возможны заморозки на поверхности почвы – от 0 до -3°. В течение дня температура будет колебаться в пределах +12… +19°.

Преобладает ветер с северо-востока и севера, скорость которого составит 5-10 м/с.

Раньше мы рассказывали, какие области обойдет непогода и где удержится сухая погода.

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