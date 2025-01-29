Впечатляющий рост: в одной из сфер Украины зарплаты подскочили на 88%

В Украине за год заработные платы радиотехников выросли на 88%. Впервые за последние месяцы эта профессия вошла в перечень сфер с самым динамичным повышением оплаты труда.

Такая ситуация объясняется растущим спросом на специалистов этой отрасли и нехваткой квалифицированных кадров. Как свидетельствуют данные статистики work.ua, в январе 2024 года радиотехникам в среднем предлагали 20 тыс. грн, пишет Oboz.ua.

При этом количество открытых вакансий за год выросло на 50%. Самый высокий уровень зарплат в этой сфере зафиксирован в оборонно-промышленном комплексе.

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Специалист, занимающийся настройкой, обслуживанием и ремонтом радиотехнического оборудования, в частности, БПЛА и систем РЭБ, может получать более 50 тыс. грн в месяц.

Вот зарплаты в разных сферах, где зафиксирован наибольший рост оплаты труда:

Радиотехник – 37 500 грн (+88%)

– 37 500 грн (+88%) Управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+81%)

– 75 000 грн (+81%) Медицинский директор – 45 000 грн (+64%)

– 45 000 грн (+64%) Теплотехник – 36 500 грн (+62%)

– 36 500 грн (+62%) Организатор – 18 500 грн (+61%)

– 18 500 грн (+61%) Менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%)

– 27 500 грн (+57%) Инструктор автошколы – 35 000 грн (+56%)

– 35 000 грн (+56%) Руководитель сети магазинов – 31 000 грн (+55%)

– 31 000 грн (+55%) Кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%)

– 23 000 грн (+53%) Водитель-инструктор – 35 000 грн (+52%)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине выросли зарплаты и кто теперь получает более 90 тысяч гривен.

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