Впитывает неприятные запахи и борется с повышенной влажностью: топ-3 необычные способы применения древесного угля в быту

Существует несколько интересных способов использования древесного угля в вашем доме, о которых расскажет UaPortal.

Избавьтесь от неприятных запахов в холодильнике быстро и просто. Просто наполните небольшую емкость древесным углем и разместите ее на одной из полок. Он эффективно поглотит все неприятные ароматы.

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Борьба с влагой в доме

Ванные комнаты часто становятся источником высокой влажности, что может привести к образованию плесени. Вместо затрат на осушитель воздуха воспользуйтесь древесным углем. Просто заполните контейнер для отходов древесным углем, проколите отверстия в верхней части и разместите его во влажных местах вашего жилья. Если у вас есть домашние животные, вы можете положить древесный уголь в носок и повесить его там, где необходимо устранить влагу или неприятные запахи.

Сохранение свежести цветов

Древесный уголь может стать вашим союзником в сохранении красоты цветов. Просто добавьте несколько небольших кусочков древесного угля в вазу с цветами. Этот материал работает как фильтр, помогающий защитить воду от загрязнений, вызывающих увядание цветов.

Напомним, мы уже писали, как отмыть ванную.

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