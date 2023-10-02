Врачи назвали категории людей, которым нельзя пить растворимый кофе

Многие люди начинают свое утро с чашки растворимого кофе – он легко готовится и меньше стоит. Но оказывается, что этот вкус не подходит для всех, сообщает Pixel inform.

Следует отметить, что растворимый кофе производится из поврежденных кофейных зерен, которые труднее продавать в своем первоначальном состоянии. Также в нее добавляют ароматизаторы, сухое молоко и сахар, чтобы покупателям не приходилось тратить время на добавление этих ингредиентов.

Важно заметить, что для организма не имеет значения, какой вид кофе вы употребляете – порошковый, гранулированный или сублимированный. Польза от этого напитка достаточно невелика, но он может вызвать диуретический эффект, помогая вывести лишнюю жидкость и снимая отеки.

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К сожалению, существуют его отрицательные аспекты:

Быстрее вызывает психологическую зависимость, отрицательно влияя на нервную систему. Повышает артериальное давление, что может нанести вред сердечно-сосудистой системе. Растворимый кофе может вывести кальций из организма, приводя к боли в суставах. Она может раздражать стенки желудка и слизистую.

Поэтому если у вас есть проблемы с ЖКТ и ЧС лучше не употреблять растворимый кофе.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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