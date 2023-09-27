Врачи назвали шесть типов людей, которым запрещено употреблять грецкие орехи: несут угрозу для их здоровья

Грецкие орехи имеют богатый химический состав, трудно сравнимый с другими видами орехов. Хотя они полезны, есть определенные случаи, когда следует воздержаться от их употребления.

Об этом пишет ТСН.

По словам специалистов, грецкие орехи оказывают положительное влияние на организм благодаря своему витаминно-минеральному составу. Они улучшают работу мозга, память и усвоение информации благодаря витаминам группы В, йоду, железу и жирным кислотам Омега-3. Ядра грецких орехов даже похожи на мозг человека.

Эти орехи богаты железом, поэтому их часто называют антианемическими. Они содержат растительный белок, способствующий строительству клеток.

Витамины группы В, жирные кислоты Омега-3, цинк и йод оказывают положительное влияние на состояние волос, кожи и ногтевой пластины.

Грецкие орехи известны своими полезными свойствами в отношении головных болей и спазмов, а витамин Е помогает уменьшить пигментные пятна и замедлить процессы старения кожи.

Эти орехи также способствуют улучшению состояния крови благодаря калию и магнию в их составе, а также содержат гормон "мелатонин", способствующий легкому засыпанию.

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Однако существуют категории людей, которым не рекомендуется употреблять грецкие орехи из-за определенных проблем со здоровьем, таких как хронические заболевания кишечника, заболевания поджелудочной железы, проблемы свертывания крови, частые головные боли, аллергии и ожирение.

Норма потребления грецких орехов зависит от состояния здоровья и возраста и для здоровых людей может составлять примерно 4-6 штук в день. Важно избегать их сочетания с углеводными продуктами. Считается, что лучшее время для потребления грецких орехов – вечер, поскольку они содержат мелатонин, способствующий засыпанию.

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