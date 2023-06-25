Врачи объяснили, от каких продуктов следует отказаться во время завтрака

Утреннее потребление хлеба и булочек может оказать негативное влияние на здоровье, сообщают медицинские специалисты. Высокое содержание углеводов в таких продуктах способствует повышению уровня сахара в крови, вызывает избыточный вес и снижает работоспособность.

Согласно докладу, опубликованному на Ukrhealth, диетологи рекомендуют избегать выпечки, булочек, круассанов и бутербродов во время завтрака, поскольку такая пища влияет на выделение химических веществ, в частности дофамина, что в конце концов приводит к усталости.

Кроме того, потребление таких продуктов может способствовать развитию различных опасных болезней.

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Эксперты привели несколько причин, почему следует ограничить потребление выпечки и других углеводов утром. После приема пищи, многие углеводы могут вызвать значительное снижение уровня глюкозы в крови, что негативно влияет на эндокринную систему и поджелудочную железу. Частое потребление углеводов во время завтрака может снизить чувствительность к инсулину, что способствует приобретению лишнего веса.

Также обнаружено, что потребление углеводной пищи утром уменьшает чувствительность к гормону сытости – лептину. Лептин отвечает за чувство сытости, но при употреблении углеводов сытость снижается, что побуждает человека к перееданию.

Частое употребление углеводов также может способствовать развитию дисбактериоза. Углеводы, потребленные натощак, способствуют нарушению равновесия между полезными и вредными микроорганизмами в кишечнике, что приводит к развитию различных симптомов, таких как чувство тяжести, головокружение, метеоризм и расстройства пищеварения.

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