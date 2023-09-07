Врачи ответили, при каких условиях нельзя есть косточки граната

Название граната происходит от латинского слова "granatus", переводимого как "зернистый". Существует более десяти различных сортов гранатов, которые отличаются по вкусу и цвету плодов. Однако все они имеют общую черту – плоды состоят из многочисленных зерен, разделенных мембраной,сообщает Pixel inform.

Рассмотрим полезные свойства граната и его сока для профилактики различных заболеваний и объясним, почему важно включить гранат в ежедневный рацион.

Гранат известен своим мощным антисептическим действием. Для лечения стоматита, ангины и фарингита рекомендуется прополоскать рот и горло отваром из гранатовой шкурки или раствором сока. Дубильные вещества, содержащиеся в гранатовом соке и отваре, оказывают успокаивающий эффект, а органические кислоты помогают бороться с инфекциями.

Гранат богат витаминами B6, B12, C и P, которые способствуют сохранению молодости кожи и улучшению процесса ее восстановления, делают ее более эластичной и гладкой.

Этот плод является отличным выбором для диабетиков, поскольку употребление небольшого количества гранатового сока перед едой может помочь значительно снизить уровень сахара в крови.

Сок граната и его зерна способствуют улучшению пищеварения и активизации обмена веществ. В связи с высоким содержанием кислоты в соке граната рекомендуется разбавлять его водой. Диетологи советуют включить зерна граната в салаты.

Гранат также полезен для поддержания иммунитета, лечения анемии и восстановления энергии после болезней. Употребление граната способствует стабильности нервной системы, улучшению сна и уменьшению головных болей.

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Косметологи рекомендуют использовать смесь поджаренных и толченых корок граната вместе с оливковым маслом или сливочным маслом для изготовления крема, подходящего для жирной кожи лица.

Относительно косточек граната они содержат много витаминов E и F, которые способствуют нормализации гормонального баланса и поддерживают работу кишечника. Их можно есть, но при условии, что кишечник здоров. Если возникают проблемы с кишечником, лучше воздержаться от употребления гранатов, включая и их косточки.

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