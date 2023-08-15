Низкокалорийная и не содержащая глютена: Какую кашу лучше есть на завтрак

Многие убеждены, что овсянка – это самый полезный вариант завтрака, однако такое мнение может быть несколько опровергнуто, ведь эту кашу нельзя есть каждый день.

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Это не значит, что овсянку следует отказаться есть совсем, но время от времени следует рассматривать альтернативные варианты, например, кукурузную кашу, рекомендует сайт 5692.

Кукурузная каша – это не только вкусный, но и очень полезный выбор для завтрака, который может подарить организму множество преимуществ:

Сложные углеводы: Одним из ключевых преимуществ кукурузной каши является ее высокое содержание сложных углеводов. По сравнению с простыми углеводами, быстро повышающими уровень сахара в крови, сложные углеводы перевариваются медленно, обеспечивая стабильный уровень глюкозы и длительное чувство сытости. Каротиноиды: Кукурузная каша также богата каротиноидами, которые являются важными элементами для поддержания зрительного здоровья и защиты организма от различных заболеваний. Низкое содержание жиров: Сниженное содержание жиров делает кукурузную кашу отличным вариантом для тех, кто поддерживает здоровье сердца. Чтобы снизить количество потребляемых жиров, можно готовить кашу на воде или бульоне.

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