Враг ночью атаковал Киев дронами: есть жертвы и раненые, зафиксированы прилеты в дома (фото)

Ночью 13 июля российские боевики атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed". Были уничтожены десятки воздушных целей.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, массированная атака иранских дронов зафиксирована по разным направлениям.

"К сожалению, в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков. Предварительно есть повреждения жилых домов", — говорится в сообщении.

Также известно, что в результате атаки беспилотников травмы получили два человека в Дарницком районе: это девушка 19 лет и мужчина 23 лет, у них осколочные ранения, пострадавшие госпитализированы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за взрывов в столице в Дарницком районе обломки дронов повредили фасад жилого дома на уровне технического этажа.

В Шевченковском районе произошел пожар на балконе многоквартирного дома. В Подольском районе – пожар в нежилом здании.

"Двое пострадавших госпитализировали в Дарницком районе столицы. Еще двоим в Шевченковском районе оказали помощь на месте", — отметил Кличко.

По его информации, в Подольском районе во время тушения пожара в многоквартирном жилом доме обнаружили погибшего.

Командование воздушных сил сообщило, что этой ночью враг запустил по Украине 20 дронов и две крылатые ракеты "Калибр".

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно на Киевщине. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", – отметили в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 июля россияне атаковали Украину с 28 дронов-камикадзе "Шахед", 26 из них Воздушные силы смогли сбить. В Одесской области 2 вражеских БпЛА попали в админздание припортового объекта. Обошлось без значительных разрушений и пострадавших.

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