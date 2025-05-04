В ночь на воскресенье, 4 мая, Киев снова стал объектом атаки дронов, что привело к пожарам и разрушениям в трех районах столицы – Оболонском, Святошинском и Шевченковском. По меньшей мере 11 человек получили ранения, среди пострадавших – двое детей.

В ГСЧС сообщили, что в Оболонском районе в результате попадания дрона возник пожар в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома. Огонь распространился на крышу и частично разрушил ее перекрытия. Кроме того, по другому адресу в том же районе загорелись семь автомобилей, припаркованных возле жилого дома.

Вражеские шахеты атаковали Киев: разрушения и возгорания зафиксированы в трех районах (фото). Источник: ГСЧС Киева Вражеские шахеты атаковали Киев: разрушения и возгорания зафиксированы в трех районах (фото). Источник: ГСЧС Киева

В Святошинском районе загорелся пожар в трех одноэтажных частных домах. В Шевченковском – занялось дерево, повреждена электроопора, а также дорога под железнодорожным мостом.

Читайте также: Дроны атаковали Крым: вблизи военных аэродромов раздавались взрывы (фото)

Вражеские шахеты атаковали Киев: разрушения и возгорания зафиксированы в трех районах (фото). Источник: ГСЧС Киева Вражеские шахеты атаковали Киев: разрушения и возгорания зафиксированы в трех районах (фото). Источник: ГСЧС Киева

На местах работало 76 спасателей и 14 единиц пожарной техники.

Вражеские шахеты атаковали Киев: разрушения и возгорания зафиксированы в трех районах (фото). Источник: ГСЧС Киева Вражеские шахеты атаковали Киев: разрушения и возгорания зафиксированы в трех районах (фото). Источник: ГСЧС Киева

Напомним, в пятницу вечером, 2 мая РФ атаковала шахедами Харьков. В городе десятки пострадавших, в том числе ребенок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!