Вредите себе и близким: Какие фото категорически запрещено ставить заставку смартфона

Какие фото и картинки нельзя ставить на обои на рабочий стол

Когда мы выбираем заставку для телефона, мы часто стремимся достичь положительных эмоций. Однако эксперты рассказали, почему нужно быть осторожными с тем, какие изображения использовать на заставке телефона, чтобы избежать неприятностей для себя и других.

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Вот какие типы картинок лучше не использовать на заставке телефона:

Собственные фотографии: Не рекомендуется использовать свои фотографии на заставке, особенно те, на которых вы смотрите прямо в объектив камеры. Существуют люди, которые могут чувствовать зависть или неприязнь и попытаться причинить вред; Фотографии с любимым человеком или детьми: Хотя это понятно, что вы можете хотеть показать свое счастье, лучше воздержаться от использования общих фотографий с вашим партнером или фотографий ваших детей. Есть люди, которые могут завидовать вашим отношениям или использовать слабость детей; Изображение стихий и мест с отрицательной окраской: Лучше избегать картинок, на которых изображены штормы, молнии, извержения вулканов и другие природные катаклизмы, поскольку они могут нести негативную энергетику, которая может отразиться на вашей жизни. То же касается изображений руин или замков; Непонятные символы и острые предметы: Лучше избегать картинок с ножами, пистолетами, крестами, непонятными монстрами и символами, поскольку они могут излучать негативную энергетику, которую вы будете ежедневно встречать. Особо осторожно относитесь к изображениям рун, поскольку они имеют двойные значения.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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