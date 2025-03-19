Время больших перемен: что готовит ФРС для рынка?

Финансовые рынки внимательно следят за решением Федеральной резервной системы США, которое может повлиять на экономическую ситуацию и криптовалютный рынок. Ожидается, что ФРС сбережет процентные ставки на уровне 4,25–4,50%, но ключевым вопросом остается будущее программы количественного сокращения. Если регулятор намекнет на ее завершение, это может повлиять на ликвидность и стимулировать спрос на рисковые активы. Сейчас аналитики пытаются спрогнозировать, как изменения в политике отразятся на рынках и вернется ли капитал в криптовалюту.

Программа количественного сокращения была запущена в 2022 году с целью уменьшения баланса ФРС, значительно выросшего из-за экстренных мер во время пандемии. Однако вместе со сдерживанием инфляции этот процесс сократил ликвидность в финансовой системе, что негативно сказалось на рынках. Сокращение баланса центробанка усложнило доступ к капиталу, что повлекло за собой падение стоимости рисковых активов, в частности криптовалют. Если ФРС намекнет на прекращение этой политики, это может оказать положительное влияние на финансовый климат.

Крипторинок сильно зависит от действий ФРС. В 2020-2021 годах, когда происходило активное вливание ликвидности, криптовалюты показали стремительный рост. Однако жесткая монетарная политика последних двух лет изменила ситуацию, сделав инвесторов более осторожными. Если регулятор подтвердит завершение количественного сокращения, это может восстановить доверие к цифровым активам. В то же время полного возвращения к количественному смягчению ждать не стоит, поэтому восстановление может быть постепенным.

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее заявлял, что завершение количественного сокращения может состояться в 2025 году. Любое доказательство этого заявления станет важным сигналом для рынка. Экономистка Ноэль Ачесон считает, что даже намек на изменения в политике центробанка может стимулировать приток капитала в рисковые активы. Это не означает мгновенного возвращения к стремительному росту криптовалют, но может создать более благоприятные условия для их стабилизации и постепенного восстановления.

Предыдущие решения ФРС неоднократно влияли на динамику цифровых активов и нынешнее решение тоже может стать важным фактором. Инвесторам следует внимательно следить за заявлениями регулятора, ведь даже незначительное изменение риторики может повлиять на ценовые движения криптовалют. Если количественное сокращение подходит к концу, это может стать катализатором нового этапа развития крипторинка.

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