Час великих змін: що готує ФРС для ринку

Фінансові ринки уважно стежать за рішенням Федеральної резервної системи США, яке може вплинути на економічну ситуацію та криптовалютний ринок. Очікується, що ФРС збереже процентні ставки на рівні 4,25–4,50%, але ключовим питанням залишається майбутнє програми кількісного скорочення. Якщо регулятор натякне на її завершення, це може вплинути на ліквідність і стимулювати попит на ризикові активи. Зараз аналітики намагаються спрогнозувати, як зміни в політиці позначаться на ринках і чи повернеться капітал у криптовалюту.

Програма кількісного скорочення була запущена у 2022 році з метою зменшення балансу ФРС, який значно виріс через екстрені заходи під час пандемії. Проте разом зі стримуванням інфляції цей процес скоротив ліквідність у фінансовій системі, що негативно позначилося на ринках. Скорочення балансу центробанку ускладнило доступ до капіталу, що спричинило падіння вартості ризикових активів, зокрема криптовалют. Якщо ФРС натякне на припинення цієї політики, це може позитивно вплинути на фінансовий клімат.

Крипторинок сильно залежить від дій ФРС. У 2020–2021 роках, коли відбувалося активне вливання ліквідності, криптовалюти показали стрімке зростання. Однак жорстка монетарна політика останніх двох років змінила ситуацію, зробивши інвесторів обережнішими. Якщо регулятор підтвердить завершення кількісного скорочення, це може відновити довіру до цифрових активів. Водночас повного повернення до кількісного пом’якшення чекати не варто, тому відновлення може бути поступовим.

Голова ФРС Джером Павелл раніше заявляв, що завершення кількісного скорочення може відбутися у 2025 році. Будь-яке підтвердження цієї заяви стане важливим сигналом для ринку. Економістка Ноель Ачесон вважає, що навіть натяк на зміни в політиці центробанку може стимулювати приплив капіталу в ризикові активи. Це не означає миттєвого повернення до стрімкого зростання криптовалют, але може створити сприятливіші умови для їхньої стабілізації та поступового відновлення.

Попередні рішення ФРС неодноразово впливали на динаміку цифрових активів, і нинішнє рішення теж може стати важливим фактором. Інвесторам варто уважно стежити за заявами регулятора, адже навіть незначна зміна риторики може вплинути на цінові рухи криптовалют. Якщо кількісне скорочення добігає кінця, це може стати каталізатором нового етапу розвитку крипторинку.

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