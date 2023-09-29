Время действий: лабораторный бизнес в Украине

Лабораторный бизнес в Украине пережил немало взлетов и падений. В период пандемии частные лаборатории настолько стремительно развивались, что именно в это время в Украине открылось больше всего отделений за всю историю существования бизнеса.

Сегодня в условиях войны рынок лабораторной диагностики адаптируется к новым реалиям. Хоть на лабораторные услуги спрос есть всегда, война внесла свои коррективы. Вынужденная эмиграция женщин и детей, а также оккупация территорий, существенно повлияли на ситуацию.

Как компаниям удается держаться на плаву и приближаться к довоенному уровню?

Какие перспективы развития лабораторного бизнеса в Украине?

Что было, что будет?

Лабораторный рынок Украины стабилизировался и в дальнейшем будет лишь расти, - считают эксперты. Несмотря на войну, сфера лабораторной диагностики уже приближается к довоенному уровню. По сравнению с 2021 годом рынок стал гораздо меньше, поскольку в связи с военными действиями основные клиенты лабораторий - женщины и дети уехали за границу. Еще одна причина, которая значительно повлияла на эту сферу, - официальное окончание пандемии COVID-19.

Конкуренция на лабораторном рынке сегодня усиливается с каждым днем. Значительное уменьшение клиентов, а также убыточность новых отделений, - основные причины этих процессов. Франчайзинг может спасти ситуацию для большинства компаний.

При этом рынок не стоит на месте, а удваивается, - считают эксперты. По оценкам коммерческого директора лаборатории "Синэво" Николая Скавронского, объем частного лабораторного рынка 2023 и 2019 гг. почти не изменился.

Как в 2019 году, так и в 2023 г. прибыль составила около 200 млн. евро, несмотря на потерю территорий и вынужденную эмиграцию клиентов. На относительную устойчивость рынка повлияла пандемия COVID-19, которая принесла компаниям 420 млн. евро в 2021 году.

Что касается цен на услуги лабораторной диагностики, то они будут лишь расти. Ведь все расходные материалы импортируются, поэтому рост цен - естественная реакция рынка на девальвацию национальной валюты. Стоимость анализов до конца 2023 года, по оценкам экспертов, может вырасти на +10-15%.

"Синэво": главная задача - удержать долю рынка

Один из основных игроков рынка сеть современных лабораторий "Синэво" относится к европейскому медицинскому холдингу "Medicover", который представлен в 11 странах мира, включая Украину, Польшу, Германию, Турцию и т. д. В распоряжении компании 98 современных лабораторий, 8 из которых расположены в Украине. Лишь в 2020 году компания заплатила 267 млн. грн. налогов государству. Именно в период пандемии компания "Синэво" увеличила количество своих отделений для лабораторной диагностики. До начала войны сеть была представлена в 155 городах Украины. На данный момент компания не открывает новые отделения, направляя все усилия на возобновление точек в разрушенных отделениях Харьковской области и Херсона.

По словам Скавронского, главная стратегия компании - удержать существующую долю рынка. Для этого сеть намерена развивать партнерские программы, обновлять базу пациентов, сотрудничая с частными клиниками.

Лаборатории "Діла": война - не помеха расширению сети

Сеть лабораторий "Діла" существует на рынке Украины больше 25 лет. В отличии от конкурентов рынка, компания даже в условиях войны открывает новые отделения. За период войны "Діла" открыла одну новую лабораторию на Западной Украине, 29 своих отделений и 7 партнерских. По словам генерального директора "Діла" Алексея Бабича, компания изменила формат отделений под потребности рынка, предоставив будущим партнерам возможность инвестировать в бизнес. Партнерские отделения - это помещения в формате Mini и Light, площадью 70-90 кв. м и 35-50 кв. м. По оценкам Бабича, период окупаемости такого формата сетей – от 14 до 20 месяцев в среднем.

Компания идет путем укрепления франшизы, поскольку это эффективный способ развивать сеть, разделяя с партнерами финансовые обязательства и менеджмент.

Лаборатория активно поддерживает франчайзи, оставляя за собой производство, логистику, продвижение услуг. Компания построила модель сотрудничества с инвесторами, в ходе которого контролирует все процессы работы - от подбора помещения до обучения персонала.

Лабораторный бизнес

На сегодняшний день в Украине всего две лабораторные сети, которые имеют общенациональные масштабы. Это лидер рынка "Синэво", который занимает 50% рынка и представлен почти во всех больших городах Украины. А также сеть лабораторий "Дила" с 11% рынка. Лаборатории "Евролаб", "МДЦ Эксперт" и "Инвитро" также пытаются конкурировать с лидерами рынка, но пока что в рамках столицы. Поскольку лишь две лабораторные сети имеют общенациональный характер, во многих городах Украины можно найти всего одну частную лабораторию. Рынок сферы лабораторной диагностики не насыщен, выбор есть лишь у жителей столицы.

По мнению экспертов, толчком к развитию сферы частных лабораторий может стать реформа системы здравоохранения Украины. Ведь гораздо дешевле закупать лабораторные услуги на аутсорсинге, чем содержать собственную лабораторию.

В десятке главных игроков рынка также медицинские лаборатории CSD LAB и "Смартлаб". Компания CSD LAB является лидером патоморфологических исследований не только в Украине, но и в Восточной Европе. Сеть существует на рынке с 2018 года. Лаборатория предоставляет более 1500 исследований и считается одной из лучших в точности определения онкологических диагнозов. Хоть компания и потеряла несколько лабораторных офисов в Киевской области, Мариуполе и Харькове из-за реалий войны, но ей удалось быстро реабилитироваться, наладить логистику и возобновить работу всех своих 76 лабораторий.

Лидер лабораторной диагностики на юге Украины "Смартлаб" имеет 2 современных лабораторных комплекса, расположенных в Одессе и Николаеве. Одной из главных своих преимуществ компания считает соответствие своих услуг международным стандартам качества ДСТУ ISO 9001:2015. До военных действий компания была представлена 108 отделениями в 26 городах Украины. Сейчас в сети функционируют 96 отделения в 24 городах Украины, поскольку несколько из них оказались на оккупированных территориях.

По оценкам аналитиков, за последние 10 лет рынок лабораторных услуг в Украине увеличился в 4 раза. Период жестких ограничений во время эпидемии коронавируса способствовал быстрой адаптации компаний под новые реалии, поэтому за 2021 год рынок вырос трижды. Сейчас же, несмотря на полномасштабную войну, частный лабораторный бизнес снова обретает почву под ногами. Развитие партнерских программ, франчайзинг и диджитализация - главные стратегии лидеров рынка, что позволяет развиваться и конкурировать с новыми игроками.