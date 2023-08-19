ВС РФ атаковали центр Чернигова баллистикой: есть погибшие и раненые

В субботу, 19 августа, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали центр Чернигова. В результате вражеского обстрела ранены и погибшие местные жители.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram. Он просит граждан оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии", – сказал Вячеслав Чаус.

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Кроме этого, корреспонденты "Суспільного" рассказали, что в результате вражеских обстрелов есть жертвы.

В результате обстрела россиянами центра Чернигова ранены и погибли, говорилось в сообщении.

В воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе применения российскими военными ударных беспилотников в Черниговской области.

Напомним, ночью, 19 августа, Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских беспилотников "Shahed". Ими враг пытался атаковать города Украины. Вражеские дроны выпустили из района Курска.

7 августа российские военные обстреляли город Покровск, находящийся на территории Донбасса. Оккупанты обстреляли центр города, направляя ракеты на жилые дома. Одна из вражеских ракет ударила по обычному жилому дому, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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