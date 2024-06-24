ВС РФ готовятся к наступлению на еще одном направлении: где опасно

Российские военные увеличивают резервы для активизации боевых действий на юге Запорожской области. Противник пытается полностью обеспечить группировку войск на юге.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Эспрессо. Он отметил, что сейчас мало подается информация о том, что ВС РФ активно готовятся к наступательным действиям в районе Работиного Запорожской области.

"Россияне активно завозят в порт Мариуполя военное снаряжение и технику. Они пытаются полностью обеспечить группировку войск на юге. Думаю, что в ближайшее время они начнут активные боевые действия на юге Запорожской области и, возможно, юго-восточной части Донбасса", – сказал Владислав Селезнев.

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Он рассказал, что врагу важно растянуть резервы и ресурсы ВСУ. Поэтому вместе с действиями на севере Харьковщины оккупанты будут пытаться трансформировать свое численное и техническое преимущество на юге Украины. Такую задачу от генералов требует президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что готов к мирным переговорам, если Украина откажется от Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Впрочем, даже при таком сценарии Путин не будет соблюдать никаких соглашений", – добавил Селезнев.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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