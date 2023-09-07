ВС РФ пытаются защитить Крымский мост: в ВМС рассказали, станет ли это препятствием для ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации строят систему заграждений на Крымском мосту, чтобы защитить его. Также враг ужесточил охрану незаконной конструкции, добавив большее количество судов.

Об этом сообщил спикер Военно-морские силы Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук во время телемарафона. Он отметил, что для усиления охраны оккупанты привлекли шесть катеров и пять кораблей пограничной службы ФСБ России.

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"На севере тоже есть, но концентрация самая большая с юга, где они ожидают атак. Также они (оккупанты – ред.) строят систему заграждений – в первую очередь боновые заграждения", – сказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, дополнительная защита Крымского моста никак не отразится на действиях ВСУ. Ведь "нет таких заборов, которые мы не преодолеем".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

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