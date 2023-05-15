'Все остальное – это ненужный симулякр': у Зеленского объяснили, когда начнутся переговоры с рф

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал единственное условие, после которого могут начаться переговоры Украины и рф. Все остальное он назвал ненужным симулякром мирного урегулирования.

Речь идет о выводе русских войск с территории Украины. Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Отправной точкой любого диалога с россией является безусловный вывод российских вооруженных формирований за пределы территории Украины. Все остальное – это ненужный симулякр "мирного урегулирования", – говорится в сообщении.

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Советник главы ОП добавил, что оружие и механизм привлечения к юридической ответственности виновных в преступлении агрессии – это то, над чем должны работать партнеры Украины, желающие мира.

Добавим, в 2022 году президент Владимир Зеленский принял решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским диктатором владимиром путиным.

Напомним, ранее президент Зеленский объяснил, почему переговоры с российским диктатором считают невозможными.

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