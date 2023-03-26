Всего один ингредиент: как приготовить воздушный десерт в считанные минуты (видео)

В сети распространяется уже вирусное видео, как с помощью одного пакетика желе можно приготовить невероятный десерт. Его воздушная структура ошеломляет. А по структуре это блюдо похоже на маршмелоу, правда, оно более мягкое и пористое.

Предлагаем узнать уловки приготовления сладостей и то, как можно "улучшить" рецепт, сделав десерт разноцветным. А также – как сделать желе для этого рецепта, чтобы не покупать его в магазине.

Способ первый – воздушный десерт

Возьмите пакетик желе (90 г) и 200 мл горячей воды. Смешайте, чтобы растворился порошок и взбейте миксером на высоких оборотах в густую пену и постепенно добавьте 50 мл теплой воды. Взбивайте миксером еще где-то минут 10-15, учитывая мощность вашего прибора.

Возьмите форму для выпечки или стеклянную утятницу и покройте ее пищевой пленкой и вылейте пенную смесь внутрь. Разровняйте и поставьте в холодильник на время, чтобы ваш десерт застыл и структурировался.

Когда желе застынет, извлеките из холодильника и выверните его из формы на широкую тарелку.

Способ второй – домашнее маршмеллоу

Берете 15 г желатина и 80 мл холодной воды и оставляете смесь набухать.

Смешайте 200 г сахара и 80 мл воды или компота и поставьте на плиту греться, не доводя до кипения, чтобы сахар размешался. В процессе можно добавить пищевой краситель.

В кастрюле или глубокой миске смешайте жидкости и начните работать миксером. Затем смесь надо вылить в застеленную пищевой пленкой глубокую емкость.

Затем оставьте на 5-6 мин посуду с десертом остыть и подождите, пока масса стабилизируется. Затем отправьте в холодильник на 5-6 часов. Выньте десерт из посуды, смешайте сахарную пудру с крахмалом и присыпьте заготовку с обеих сторон (так кусочки десерта не будут прилипать друг к другу). Разрежьте готовый "ломтик" маршмеллоу на произвольные кусочки и выложите в миску.

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Третий способ – разноцветный воздушный десерт

Возьмите несколько пакетиков желе, чтобы они были разных вкусов и цветов. На каждый пакетик нужно приготовить 100 мл горячей воды. Соедините порошок из первого пакетика с горячей водой и миксером 5-6 минут. Взбейте смесь сначала на низких оборотах, а затем выставьте максимальный режим и взбивайте еще. Вылейте из миски смесь в застеленную пищевой пленкой прямоугольную или круглую глубокую посуду. Поставьте в холодильник.

То же самое проделайте со вторым пакетиком желе и вылейте смесь на первый слой уже остывшего десерта. После выливания каждого слоя взбитого желе посуду с десертом следует ставить в холодильник.

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