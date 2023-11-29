Всех работодателей обязали подать списки военнообязанных до 1 декабря: что происходит

Ежегодно до 1 декабря все работодатели в Украине, согласно правилам военного учета, обязаны представлять списки призывников, военнообязанных и резервистов в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Об этом подчеркнула адвокат Марина Бекало в комментарии для сайта ТСН. В этот список, кроме работодателей, включаются исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, которые ведут учет призывников, военнообязанных и резервистов на своей территории.

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Также списки должны представлять государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников. Если это учебное заведение, они обязаны предоставлять информацию о своих соискателях образования.

Целью этого процесса является сверка данных списков персонального военного учета с учетными документами соответствующих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, где указанные лица состоят на военном учете. Важно, чтобы этот процесс был завершен до установленного срока обеспечения точности и актуальности данных.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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