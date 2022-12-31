Встречайте Новый год правильно: что следует делать 1 января по традициям наших предков

Традиции празднования Нового года в Украине менялись на протяжении веков, однако, дошли до современности. Они сохранили уникальные обычаи наших предков, которые нам не следует забывать.

Предки украинцев, как и многих других народов, отмечали Новый год в день зимнего солнцестояния, когда самый короткий день, а ночь самая длинная. Дату празднования изменили в 1918 году, чтобы встретить начало года вместе с другими странами Европы – по григорианскому стилю. Но не забывается и православный Новый год, входящий в число самых больших народных праздников, в которые придерживаются старинных украинских традиций новогоднего праздника.UAportal собрал основные традиции наших предков по поводу празднования начала нового года.

Сегодня подготовка людей к Новому году и новогоднее празднование превратили этот день в один из самых значительных и любимых. Наши предки верили, что в новогоднюю ночь Бог слышит все просьбы. Популярной новогодней традицией стало загадывание желаний в канун нового года. Некоторые загадывают их непосредственно во время перехода нового года, пишет их на специальных открытках, или даже сжигают. Однако загадка желаний на Новый год не имеет традиционных корней, а наши предки полагались на судьбу.

31 декабря по обычаю накрывали пышный семейный стол, чтобы привлечь удачу и благополучие. Также в новогоднюю ночь проводили разные обряды, направленные на защиту домашнего скота и хороший урожай. Хозяин дома обращался к деревьям и животным с призывами к плодородию. Такой обряд приходится на утро нового года. Когда мальчики приходят и сеют зерновыми (кроме гречихи и гороха). Лучшее – это рожь и пшеница, а еще можно ячмень и овес

Предновогоднюю ночь считали волшебной, поэтому девушки гадали на долю. К примеру, вывешивали ключи за окно – если они зазвенят, то девушка выйдет замуж в новом году. Популярностью пользовалось и гадание, связанное с плодородием. На ночь во дворе клали стог ржи, пшеницы и ячменя. Считалось, на какой копне сена будет иней, да культура и уродится лучше всех остальных.

В новогодний вечер был популярен обряд вождения "Маланки". Роль "Маланки" исполнял переодетый в женщину мужчина. Также в большинстве регионов было принято с вечера водить "Козу". Здесь тоже переодевали парня, но на этот раз в козу.

На парня надевали вывернутый кожух, символизирующий достаток, и деревянную маску с бородой из пряжи. "Козу" сопровождали "Дед", "Баба" и "Врач". Во время обряда в "Козу" якобы стреляют, но потом "Врач" помогал ей, и "Коза" начинала танцевать, желать счастья и благополучия.

Более традиционным "новогодним деревом" вместо елки или сосны для украинцев был дидух - это преимущественно последний сноп из поля, украшенный лентами, венками, цветами. Дидух ставили в доме в углу стола. Он являлся символом благополучия, счастья, успеха и обильного урожая. Его ничем не украшали. Эта традиция характерна не только для Украины, но и для других земледельческих регионов Европы.

Наряду с дедушкой также вешали соломенные пауки – конструкции из соломы кубической формы, к которым прикреплялись меньшие кубики. По мнению одних исследователей они символизировали связь с предками, а по мнению других – солнце.

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