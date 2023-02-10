ВСУ из одного выстрела эффектно уничтожили вражескую САУ (видео)

Украинские военные показали уничтожение российской самоходной артиллерийской установки. Для ликвидации САУ оккупантов понадобился всего один точный выстрел.

Уничтожили вражескую технику бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады Якова Гандзюка. Об этом сообщили на канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Один выстрел – минус самоходная артиллерийская установка врага. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как враждебная САУ расположилась в зимней лесопосадке. В следующий момент украинские военные наносят точный удар по технике.

В результате попадания снаряда, САУ россиян загорается, а находившихся рядом оккупантов отбрасывает в разные стороны.

Точное время и место ликвидации российской военной техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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