ВСУ мощно уничтожили российский ДОТ с окопным РЭБом (видео)

Бригада Нацгвардии "Азов" продолжает уничтожать врага на разных участках фронта. В частности, бойцы ликвидировали российский ДОТ и живую силу противника.

Военнослужащие для этого нанесли удары из миномета. Об этом сообщили на канале "Азова" в Telegram.

"Расчет 82-мм миномета отработал по позициям оккупантов. Результат: уничтожены вражеский ДОТ с окопным РЭБом, а также живая сила противника", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы БПЛА обнаружили укрепленную позицию россиян, где установлена компактная станция РЭБ. Примечательно, что техника оккупантов не справится с украинским дроном.

По переданным координатам в несколько итераций по позиции отработал минометный расчет, в конце концов уничтожив цель. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько территорий удалось освободить украинским военным в течение контрнаступления. По ее словам, деоккупирована площадь около 241 кв. км к югу и востоку.

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