ВСУ на юге ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу: ситуация на фронте

Ситуация на фронте по состоянию на 17 июня

Украинские Вооруженные Силы продолжают проводить операции как на оборонном, так и на следующем фронте с умеренными успехами. Украинские военные противостоят врагу, имеющему преимущество в авиации и артиллерии. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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"На направлениях, где мы в обороне, ни одной позиции не потеряно и враг не смог продвинуться", – написала она.

На востоке украинские вооруженные силы ведут как оборонительные, так и контрнаступательные операции. Здесь вражеские силы пытаются изгнать украинских военных с занятых позиций, проводя штурмовые действия по нескольким направлениям, в частности в Лиманском районе.

На Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько уменьшилась. Украинские войска проводят наступательные операции на отдельных участках, захватывая высоты и лесные участки, с целью постепенного выталкивания вражеских сил из подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступление.

На востоке противник сейчас удерживает значительное количество войск, которое он продолжает пополнять, перемещая дополнительные подразделения на Бахмутское направление из других зон.

На юге Украинские Вооруженные Силы активно проводят наступательные операции по нескольким направлениям одновременно. Практически на всех участках и направлениях, где наши войска наступают на юг. ВСУ достигают тактических успехов и постепенно продолжают продвигаться вперед. На этот момент наши военные занимают позиции от двух километров в каждом направлении. Наши войска также закрепляются на некоторых освободившихся позициях и населенных пунктах.

На Бердянском и Мариупольском направлениях вражеские силы сосредотачивают свои войска по другим направлениям и увеличивают активность обстрела. Кроме того, наши войска сталкиваются с постоянным минированием полей.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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