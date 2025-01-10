ВСУ нанесли удар по российскому пункту управления в Светлодарске Донецкой области

Украинские военные нанесли удар по командному пункту 3-го армейского корпуса армии РФ. Он находился в оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Об этом 10 января сообщил Генштаб ВСУ. "В течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области", - отмечается в сообщении Генерального штаба.

Кроме того, указывается, что при этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения.

Напомним, ранее в команде Трампа спрогнозировали, когда новоизбранный президент может завершить войну в Украине.

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