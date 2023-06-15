ВСУ провели успешные штурмовые действия на Бахмутском направлении: подробности
Украинские войска продолжают успешно наступать на Бердянском и Бахмутском направлениях. На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка. Также идут бои в районах деревень Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.
Об этом 15 июня сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев 15 июня.
Читайте также: Десантники ВСУ вблизи Бахмута уничтожили ДЗОТ с оккупантами (видео)
"На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка-Краснополевка и Берховка-Ягодное, имели успех", – заявил Ковалев.
Спикер Генштаба добавил, что украинские войска успешно держат все позиции обороны.
Напомним, в ночь на четверг, 15 июня, захватчики снова совершили воздушную атаку на Украину. Есть попадание в Кривом Роге, в Одессе все сбито.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !