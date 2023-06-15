ВСУ провели успешные штурмовые действия на Бахмутском направлении: подробности

Украинские войска продолжают успешно наступать на Бердянском и Бахмутском направлениях. На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка. Также идут бои в районах деревень Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

Об этом 15 июня сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев 15 июня.

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"На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка-Краснополевка и Берховка-Ягодное, имели успех", – заявил Ковалев.

Спикер Генштаба добавил, что украинские войска успешно держат все позиции обороны.

Напомним, в ночь на четверг, 15 июня, захватчики снова совершили воздушную атаку на Украину. Есть попадание в Кривом Роге, в Одессе все сбито.

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