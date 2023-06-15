ЗСУ провели успішні штурмові дії на Бахмутському напрямку: подробиці

Українські війська продовжують успішно наступати на Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бердянському напрямку бої тривають у районі села Макарівка. Також йдуть бої в районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області.

Про це 15 червня повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов 15 червня.

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"На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка-Краснополівка та Берхівка-Ягідне, мали успіх", – заявив Ковальов.

Речник Генштабу додав, що українські війська успішно тримають усі позиції оборони.

Відео дня

Нагадаємо,в ніч на четвер, 15 червня, загарбники знову здійснили повітряну атаку на Україну. Є влучання у Кривому Розі, в Одесі все збито.

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