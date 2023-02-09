ВСУ с артиллерии уничтожили российский вертолет Ми-24 (видео)

Украинские военнослужащие уничтожили с помощью артиллерии российский вертолет Ми-24. По предварительным данным, на борту могло находиться военное руководство оккупантов.

Вражеский вертолет ликвидировали бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Видео опубликовали на странице военных в Facebook.

"Наши Княжеские драконы-боги войны смешали с землей вражеский вертолет с личным составом в нем (подозреваем, какое-то военное начальство, потому что рядовые на вертолетах, согласитесь, не летают)! Так будет с каждым оккупантом на нашей украинской земле!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные заметили передвижение вражеского вертолета. Когда вражеская авиация приземлилась, наши бойцы из артиллерии нанесли точный удар по вертолету и личному составу оккупантов.

К сожалению, точные потери врагов не известны. Время и место ликвидации русских военных не сообщается по соображениям сохранности.

Ранее мы сообщали, что близ Угледара на видео попало уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и горящий русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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