ВСУ с HIMARS уничтожили группу оккупантов во время обучения благодаря наведению подполья (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, этому способствует подполье на временно оккупированных территориях.

Так, благодаря наведению подполья, ВСУ успешно уничтожили группу российских солдат. Об этом сообщили в "Центрі національного спротиву".

"Силы обороны качественно "отрабатывают" по оккупантам, информацию о которых предоставили украинцы с временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

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На видео видно, как российские захватчики выстроились для учебных стрельб в поле недалеко от базы. Речь идет о 18 человек.

Силам обороны удалось ликвидировать восемь российских бойцов и ранить еще четырех, используя HIMARS. Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее бригада быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж" ликвидировала российский комплекс наблюдения "Муром-М" под Бахмутом.

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