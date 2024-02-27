ВСУ сбили второй за сутки российский Су-34: подробности

Это уже второй за сегодняшний день российский Су-34, уничтоженный силами обороны. Утром украинские защитники уничтожили Су-34 врага на востоке Украины. Тогда командующий посоветовал оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными.

О сбитии второго самолета сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление – то же! Цель – неизменна!" – заявил он.

Олещук подчеркнул, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы". "Что ж, работаем дальше", - добавил он.

Кроме того, Олещук опубликовал фото с моментом падения сбитого российского самолета.

"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это – горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!" – написал он под фотографией.

Напомним, бойцы сил обороны сбили еще один истребитель Су-34 на Восточном направлении.

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