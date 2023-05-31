ВСУ уничтожили российский РЭБ, мешавший дронам (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, артиллеристы 30 ОМБр точными ударами ликвидировали российское средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

С его помощью захватчики охотились за украинскими беспилотниками. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что позицию РЭБ выявили дроны-разведчики 30-й бригады. После этого аэроразведка передала координаты собратьям-артиллеристам.

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"Русский РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы) нагло охотился на украинские БПЛА. Но оказался слабаком! Прилетел дрон-разведчик 30 ОМБр, нашел врага и указал координаты артиллерии, которая и поразила РЭБ. Потому что посягать на наших "птичек"!" – указано в сообщении.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили месторасположение российского РЭБ. На следующих кадрах показано точное попадание артиллерии.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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