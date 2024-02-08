ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 вместе с экипажем возле Авдеевки

Во вторник 7 февраля украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Это произошло на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.

"На Таврическом направлении сожгли вражеского "Аллигатора", – сказал Александр Тарнавский.

Он отметил, что российский борт уничтожили бойцы одного из механизированных подразделений в операционной зоне ОВСУ "Таврия". Российская техника была поражена вместе с экипажем с помощью ПЗРК.

По словам Тарнавского, оккупанты основные наступательные усилия сосредоточили на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.

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Потери ВС РФ на Таврическом направлении

За минувшие сутки 7 февраля ВСУ ликвидировали 409 российских военных и 34 единиц техники врага, без учета БПЛА. В частности:

семь танков;

11 боевых бронемашин;

четыре артсистемы;

вертолет;

шесть автомобилей;

пять единиц спецтехники

Кроме того, ВСУ поразили состав боеприпасов и один важный объект противника. Также было нейтрализовано или снижено 178 дронов разных типов.

В свою очередь Вооруженные силы Российской Федерации за сутки нанесли 56 авиаударов, провели 64 штурма и совершили 919 артобстрелов.

"Горжусь несгибаемостью наших воинов", – добавил Тарнавский.

Напомним, морпехи Билинского показали бодрое видео уничтожение российской техники – зенитно-ракетного комплекса "Стрела" и самоходной гаубицы "Мста-С".

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