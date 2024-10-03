ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию 'Небо-М' - Генштаб

Посредством баллистических ракет ATACAMS ВСУ поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М", сообщили в Вооруженных силах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М". Ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели".

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Небо-М является очень сложным объектом для поражения, поскольку она работает в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.

Как сообщает Генштаб, у врага осталось всего 10 работающих систем этого типа. Стоимость такой РЛС составляет более 100 миллионов долларов.

"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Боевая работа Сил обороны по важным целям врага продолжается", – подытожили в Генштабе.

Напомним, что недавно украинские силы обороны были вынуждены покинуть Угледар из-за угрозы окружения. российские оккупанты сосредоточили значительные силы для прорыва украинской обороны, что создало критическую ситуацию для наших защитников.

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