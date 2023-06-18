ВСУ уничтожили САУ и КАМАЗ с боеприпасами россиян на Донецком направлении (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врага на разных участках фронта. В частности, на Донецком направлении защитникам Украины удалось уничтожить САУ 2С3 "Акация" оккупантов.

Также бойцы ликвидировали грузовик КАМАЗ с боеприпасами россиян. Видеозапись успешной атаки наших военных опубликовали в соцсети.

Отмечается, что цели обнаружили аэроразведчики 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Они передали данные артиллерийским группам, успешно уничтожившим вражеские объекты.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили перемещение вражеской САУ. На следующих кадрах показано попадание артиллерийского снаряда, в результате чего военная техника оккупантов загорелась и взорвалась.

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Также показано уничтожение грузовика с боеприпасами. В результате попадания автомобиль начал гореть, а боекомплект – взрываться.

Точное время и место уничтожения враждебных целей не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ВСУ на юге ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу.

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