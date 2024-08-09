ВСУ зашли в Суджу: появилось видео из-под здания Газпрома

Вечером в пятницу, 9 августа, в сети появилось видео, где украинские военные заявляют, что записали видео из Суджа Курской области. Официальной информации о присутствии ВСУ в Курской области не было.

Соответствующее видео распространили телеграммы-каналы.

"Новости таковы: в городе спокойно, все целое. Стратегический объект "Газпрома" в Судже контролируется 99-м механизированным батальоном 61 ОМБр", – отметил военный в видео.

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Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

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