ЗСУ зайшли в Суджу: зʼявилось відео з-під будівлі Газпрому

Ввечері у п'ятницю, 9 серпня, у мережі з'явилося відео, де українські військові заявляють, що записали відео з міста Суджа Курської області. Офіційної інформації про присутність ЗСУ у Курській області не було.

Відповідне відео поширили телеграм-канали.

"Новини такі: в місті спокійно, все ціле. Стратегічний об'єкт "Газпрому" в Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБр", – зазначив військовий у відео.

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Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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