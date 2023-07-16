Второй раз за утро раздаются взрывы: В Севастополе заявили об атаке БПЛА (видео)

16 июля в городе Севастополь, захваченном россиянами, прогремели взрывы ночью. оккупанты утверждают, что это сработала противовоздушная оборона города.

Информацию об этом сообщили коллаборант и представитель оккупационных властей в Запорожской области Владимир Рогов в своем канале в Telegram, а также российский Telegram-канал "Shot" и так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в Telegram. Эту новость распространили также местные телеграмм-каналы около 7:30 утра.

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Владимир Рогов прямо заявил: "В Севастополе громко! Из Севастополя сообщают о работе противовоздушной обороны Вооруженных Сил рф. Не менее двух раз".

Также Telegram-канал "Shot" сообщил о громких взрывах в городе. "Жители Севастополя сообщают о громких взрывах над городом. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны", – говорится в сообщении канала.

По данным этого канала, по меньшей мере два сильных взрыва были слышны в районе Севастопольской бухты.

Позже информацию о взрывах в Севастополе подтвердили оккупационные "власти" города.

"Силы противовоздушной обороны и флот отражают атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов в Севастополь над морем в районе города Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", – сообщил Михаил Развожаев.

Ранее Залужный рассказал о случае, когда ему пришлось рассказывать матери погибшего пилота, что ее сын погиб во время выполнения военного задания. Главнокомандующий сказал, что в таких случаях ему тяжело сдержать слезы.

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