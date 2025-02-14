Введение войск США в Украину возможно - вице-президент Вэнс назвал условия

Соединенные Штаты готовы нанести Москве удар санкциями, а также рассматривают возможность военных мер, если президент РФ Владимир Путин не согласится на мирное соглашение, которое обеспечит Украине долгосрочную независимость. Дональд Трамп не будет идти на переговоры "с закрытыми глазами" и будет рассматривать все возможные варианты: "Все на столе, давайте заключим соглашение."

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс 13 февраля в интервью The Wall Street Journal. Издание цитирует Венса, который отметил, что возможность введения американских войск в Украину остается открытой, если Россия не продемонстрирует готовность к конструктивным переговорам. Это заявление контрастирует с позицией министра обороны Пита Гегсета, ранее отметившего, что США не планируют направлять войска.

"США располагают экономическими и военными рычагами влияния, которые могут быть использованы против Путина."

Вице-президент также предположил, что итоговое соглашение по Украине может стать неожиданным для многих.

Читайте также: Стремительные события в треугольнике США-Россия-Украина: какой показатель будет решающим

Что касается предстоящих мирных переговоров, Венс отметил, что пока рано говорить о территориальных вопросах или конкретных гарантиях безопасности, которые Запад может предоставить Киеву. В то же время, он подчеркнул, что главным приоритетом остается сохранение украинского суверенитета.

По его словам, администрация Трампа стремится убедить Путина, что дипломатическое урегулирование будет более выгодным для России, чем продолжение войны. Однако Вэнс также признал, что позиция Трампа может изменяться в зависимости от развития событий.

"Президент Трамп может сказать: 'Мы не хотим этого, нам это может не нравиться, но мы готовы вернуть некоторые вопросы на стол переговоров, если Россия не будет надежным партнером или есть важные для Украины аспекты, которые могут быть пересмотрены'", - пояснил Венс.

Напомним, Трамп выдвинул Путину Ультиматум.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!