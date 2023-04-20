Вы будете в шоке: ученые открыли правду о Туринской плащанице

Считается, что тело Христа после смерти завернули в Туринскую плащаницу. Ученые проводили радиоуглеродный анализ ткани, выявили настоящий ее возраст и открыли тайну религиозной реликвии.

Туринская плащаница – едва ли не самая известная религиозная реликвия в мире. Она представляет собой большой фрагмент льна, в который, как утверждают верующие, было завернуто тело Исуса Христа. Особый интерес плащанице придает едва заметное изображение лица Исуса, дополненное терновым венком и пятнами, которые некоторые считают кровью.

Об этом пишет IFLScience.

Первым владельцем плащаницы считается Жоффруа де Шарне, рыцарь-тамплиер в 1354 году. Через 35 лет она была выставлена на всеобщее обозрение. Епископ Труа назвал ее "хитро нарисованной" фальшивкой.

Несмотря на это, многие Папы Римские верили в подлинность реликвии и до 2015 года осуществляли к ней паломничества.

Ученые провели радиоуглеродный анализ плащаницы и определили, что ее возраст колеблется между 1260 и 1390 годами нашей эры.

В то же время о плащанице появилась первая запись, в том числе слова епископа Труа о том, что это подделка.

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Ученые также пытались установить подлинность плащаницы с помощью узоров на ткани. В конце концов они обнаружили, что ни одна из форм распятия не совпадает с ними.

Поэтому все свидетельствует о том, что Туринская плащаница – это всего лишь подделка времен средневековья.

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